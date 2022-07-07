Пожар в складских ангарах потушили на Новоданиловском проезде

Сотрудникам МЧС рано утром 7 июля пришлось перекрывать движение транспорта по Новоданиловскому проезду. Там произошел пожар в складских ангарах.

Огонь охватил около 300 квадратных метров. Из близлежащих домов эвакуировали людей. Обошлось без пострадавших. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар быстро.