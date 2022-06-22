Семь тысяч человек эвакуировали из "Афимолла" из-за задымления. Об этом сообщили в МЧС.

По данным Дептранса, на станции "Деловой центр" закрыт один из выходов из метро, но поезда ходят штатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.