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Происшествия

14:50

Мосгортранс продолжит проверку по факту зажатия руки пассажира в автобусе

происшествия

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Проверка по факту инцидента с зажатием руки пассажира в автобусе № 288 в Щербинке продолжается из-за неоднозначности ситуации. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

Там пояснили, что неоднозначность возникла после дачи объяснений водителем и изучения камер видеонаблюдения из салона автобуса.

"Специальная комиссия подробно изучает данные материалы. Специалисты дадут оценку как действиям водителя, так и действиям пассажира. По итогам детальной проверки будет принято соответствующее решение, о котором будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 4 июля в Щербинке. По предварительной информации, водитель автобуса № 288 зажал руку пассажиру на остановке и продолжил движение. Пассажир при этом находился внутри автобуса. В Мосгортрансе тогда сообщили, что водитель был уволен.

В Москве уволили водителя автобуса, который зажал дверями руку пассажиру – Мосгортранс

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