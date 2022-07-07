ДТП с двумя погибшими произошло на Большом Каменном мосту

На Большом Каменном мосту произошла серьезная авария. Столкнулись две машины. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался во внедорожник.

В результате два человека погибли. Один водитель доставлен в больницу. Очевидцы предполагают, что виновник ДТП был пьян. Экстренные службы уже находятся на месте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.