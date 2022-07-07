Момент аварии на Большом Каменном мосту попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщила столичная Госавтоинспекция, водитель машины Datsun выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Land Cruiser.

Виновник аварии и пассажир его автомобиля погибли на месте, а владелец второй машины получил травмы, его отправили в больницу. По предварительным данным, водитель, который вылетел на встречную полосу движения, был пьян. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.