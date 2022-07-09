Движение затруднено на МКАД в районе Профсоюзной улицы из-за ДТП с 5 автомобилями

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Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД в ночь на субботу, 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что авария произошла в районе улицы Профсоюзная. Движение на данном участке дороги ограничено. Проезд осуществляется по двум полосам из пяти.
На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что на пятом километре внутренней стороны МКАД женщина на мотоцикле попала под колеса фуры. Она погибла.
По предварительным данным, авария произошла по причине того, что водитель мотоцикла не справилась с управлением при перестроении. На мотоцикл наехал большегруз, который двигался по соседней полосе в попутном направлении.
До этого на внешней стороне 38-го километра МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись девять автомобилей. Авария произошла из-за отрыва колеса у ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе.
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