СК РФ начал проверку по фактам пыток российских военных

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России организовал проверку по фактам пыток российских военных, возвращенных из украинского плена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, один из военнослужащих рассказал, что в ходе длившегося около 15 часов боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. По его словам, ему завязали глаза, связали руки и доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу. При этом лицо не трогали, чтобы не было синяков. Военный рассказал, что сотрудники СБУ применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает подготовленный ими текст на камеру.

Другой военнослужащий рассказал, что попал в плен с ранением бедра.

"Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды. Учитывая, что он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и пищи", – говорится в сообщении.

Когда необходимо было делать перевязку, то его якобы заставляли кричать пропагандистские лозунги, а в противном случае отказывались вести прием, утверждает военнослужащий.

Еще одному военному, который попал в плен с двумя ранениями, ампутировали ногу. Он рассказал следователем, что врач во время приема тыкал в рану и смотрел, как мужчина корчится от боли.

Сотрудники комитета после проверки дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику, расстрелявшему в Мариуполе гражданского за "неправильное произношение". По версии следствия, это произошло 27 марта в поселке Мирном города Мариуполя. Чередник остановил двух мужчин и потребовал произнести фразу на украинском языке. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин.

