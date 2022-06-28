СК предъявил обвинение военному ВСУ, убившему мариупольца из-за говора

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ предъявил обвинение военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику, расстрелявшему в Мариуполе гражданского за "неправильное произношение", сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, это произошло 27 марта в поселке Мирном города Мариуполя. Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю.

Он понимал, что представившиеся ему и предъявившие документы граждане не являются участниками вооруженного конфликта, однако потребовал произнести фразу на украинском языке. Чтобы запугать мужчин, он выстрелил в воздух из автомата.

Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин. Второй потерпевший остался жив и дал показания.

СКР предъявил Череднику обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" после обстрелов ВСУ территорий ДНР и ЛНР.

По данным следствия, военнослужащие 25–26 июня отдавали и исполняли приказы об обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе ДНР, а также в Сватове, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР.

В результате обстрелов в ДНР получили ранения четверо мирных граждан. Один человек погиб после обстрелов ЛНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.