Ротенберг инвестирует 129 млрд рублей в создание курортов в России

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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить более 129 миллиардов рублей в туристическую отрасль государства на территории Сибири и Крыма. Об этом пишет РБК.

Ротенберг заявил, что в Сибирском и Южном федеральных округах появятся комплексные курортные и рекреационные территории нового формата. По его словам, там построят отели, аквапарки, апартаменты, а также развлекательные и оздоровительные объекты.

Кроме того, предполагается предусмотреть туристические объекты всех ценовых сегментов. Первые очереди курортов планируется запустить в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае в 2026 году. При проектировании упор будут делать на доступном предложении в трех- и четырехзвездочных отелях, уточнил Ротенберг.

"Рядом с "Ласточкиным гнездом" будет реализован комплексный проект развития территории санатория "Жемчужина", – заключил бизнесмен.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30% этой осенью. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин объяснил спад цен завершением купального сезона в Крыму и Краснодарском крае.

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