Активы российских бизнесменов арестовали в Финляндии – СМИ

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Власти Финляндии арестовали активы российских бизнесменов Аркадия Воложа, а также Бориса и Аркадия Ротенбергов. Об этом сообщает Helsingin sanomat.

Ранее все три россиянина были включены в санкционные списки ЕС в связи с началом военной спецоперации на Украине.

"Новые решения власти приняли в августе и начале сентября. Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС", – говорится в публикации.

Там уточнили, что у братьев Ротенбергов были арестованы акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других юридических лицах, к которым относится крупнейший крытый спортивно-концертный комплекс Финляндии Hartwall Arena и СПА-отель Långvik. Отмечается, что арестованное имущество на может быть продано без соответствующего разрешения судебного пристава и не подлежит передаче в залог.

Кроме того, по данным издания, финские власти арестовали активы компании "Яндекс", которая владеет в Финляндии сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мянтсяля.

Ранее сообщалось, что Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.