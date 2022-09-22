Активы российских бизнесменов арестовали в Финляндии – СМИ

Фото: depositphotos/dnaumoid
Власти Финляндии арестовали активы российских бизнесменов Аркадия Воложа, а также Бориса и Аркадия Ротенбергов. Об этом сообщает Helsingin sanomat.
Ранее все три россиянина были включены в санкционные списки ЕС в связи с началом военной спецоперации на Украине.
"Новые решения власти приняли в августе и начале сентября. Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые находятся в санкционном списке ЕС", – говорится в публикации.
Там уточнили, что у братьев Ротенбергов были арестованы акции компании Långvik Capital и ее доли в двух других юридических лицах, к которым относится крупнейший крытый спортивно-концертный комплекс Финляндии Hartwall Arena и СПА-отель Långvik. Отмечается, что арестованное имущество на может быть продано без соответствующего разрешения судебного пристава и не подлежит передаче в залог.
Кроме того, по данным издания, финские власти арестовали активы компании "Яндекс", которая владеет в Финляндии сервисом такси Yango и центром обработки данных в городе Мянтсяля.
Ранее сообщалось, что Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: