В ФРГ заморозили активы РФ на 4,8 млрд евро – СМИ

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К настоящему времени власти Германии заморозили российские активы на 4,8 миллиарда евро в рамках санкций. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию министерства экономики ФРГ.

По данным издания, 2,2 миллиарда евро приходится на денежные суммы, свыше 1 миллиарда евро – на движимое имущество. Остальные же средства – недвижимое имущество и иные активы.

Ранее сообщалось, что Финляндия конфисковала у граждан РФ, подпавших под санкции, имущество на сумму порядка 189 миллионов евро. Россияне лишились как акций и вкладов в кредитных организациях, так и промышленного сырья, автомобилей, вагонов и жилья.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

