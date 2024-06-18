Экс-замминистра обороны Украины и экс-замначальника Генштаба ВСУ объявлены в розыск в РФ

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МВД России объявило в розыск бывшего замминистра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генерального штаба ВСУ Виктора Бокия. В базе данных министерства не уточняется название уголовной статьи, по которой ведется розыск.

В мае СК РФ заочно предъявил обвинение Мехеду и Бокию. По данным следствия, они руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий погибли и получили ранения 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

До этого стало известно об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ 4 мая 2024 года.

