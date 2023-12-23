Украина ввела санкции против еще 51 человека и 134 компаний из РФ

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Украина ввела санкции в отношении 51 физического лица и 134 компаний из России и других государств. Соответствующие указы были размещены на сайте главы страны Владимира Зеленского.

Согласно документам, под рестрикциями оказались 51 человек, среди которых 43 россиянина, граждане Латвии, Украины и Кипра. Ограничения вводят на 5 лет и на 3 года. Они предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Среди компаний, попавших под санкции, в основном значатся российские. Вместе с тем рестрикции были введены против австрийской компании Optim Holding GmbH и кипрской компании AD Vinal Invest Limited.

18 декабря Европейский союз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ. В рамках нового пакета ограничений ЕС внес в черный список 29 компаний и ряд физических лиц.

Кроме того, Евросоюз впервые принял решение оставлять в силе санкционные ограничения против россиян посмертно. Благодаря этому объединение хочет исключить риски финансирования спецоперации на Украине.

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