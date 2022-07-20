Суд оштрафовал Филиппа Киркорова за неуплату штрафа за парковку

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Мировой судья оштрафовал певца Филиппа Киркорова за неуплату штрафа, который ему назначили за парковку транспортного средства в неположенном месте, передает РИА Новости.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок")", – заявила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Сумма взыскания составила 6 тысяч рублей.

Ранее Киркоров не оплатил административный штраф по части 5 статьи 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств в Москве или Санкт-Петербурге").

В 2021 году на певца составили 90 административных протоколов в связи с уклонением от уплаты штрафов за нарушения на дороге.

В июне стало известно, что в Госдуме предложили лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на оплату штрафов. С такой инициативой выступил комитет по госстроительству.