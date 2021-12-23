Ректор КФУ Гафуров не признает вину по делу об убийстве по найму – ОНК

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров не признал вину в деле об убийстве по найму, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) RT.

Собеседник издания, представляющий ОНК, отметил, что Гафуров на данный момент не получал посылок и передач. Из Казани он был доставлен в Москву в легкой одежде, поэтому не может выходить из камеры на прогулки.

Ректор КФУ содержится в ИВС на Петровке, 38. Он размещен в трехместной камере с одним соседом, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

Также в ОНК заявили, что Ильшат Гафуров не высказывал претензий к условиям содержания и попросил передать ему исторические романы для чтения.

Ректора КФУ Гафурова задержали в Казани 22 декабря. Басманный суд Москвы позже арестовал его по обвинению в убийстве до 21 февраля 2022 года.