Ректора КФУ Гафурова обвиняют в подстрекательстве к убийству – источник

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Следственные органы считают, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров причастен к подстрекательству к организации заказного убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Гафурова после доставления из Казани поместили в трехместную камеру, где он содержался один, а потом отправили в Басманный суд для избрания меры пресечения. Ему предъявили обвинение в убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Следствие считает его подстрекателем", – сообщил собеседник агентства.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил агентству, что наблюдатели обнаружили Гафурова в ходе проверки ИВС на Петровке.

О задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в рамках расследования дела об убийстве стало известно 22 декабря.

В образовательном учреждении отказались комментировать сообщения о его задержании. Гафуров занимает должность ректора с 2010 года. Также он является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года.