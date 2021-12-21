Суд отклонил жалобу защиты ректора "Шанинки" Зуева, оставив его в СИЗО

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Жалобу адвоката Дмитрия Кравченко на продление ареста ректору "Шанинки" Сергею Зуеву отклонили в Мосгорсуде. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов оставить без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Сергей Зуев был задержан 12 октября, а 9 ноября его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Его обвиняют в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замглавы Минпросещения РФ Марина Ракова, которую обвиняют в хищении бюджетных средств.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении экс-замглавы Минпросещения связаны с ее работой на должности замглавы министерства в 2018–2020 годах. После ей предъявили еще одно обвинение в мошенничестве, ущерб по которому оценивается более чем в 9 миллионов рублей.

