Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве

20 декабря, 22:17
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержана ректор самарского вуза. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Согласно версии следствия, вместе с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований подозреваемая заключала фиктивные договора в ноябре 2020 года. По этим документам университет выступал исполнителем научно-исследовательских работ. Но работы были сделаны с помощью переработки ранее написанных работ, а данные результатов социологических исследований были фальсифицированы.
"После подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3 миллионов 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
После сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, обвиняемая незаконно выплатила денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств она присвоила себе.
Ранее факт крупного мошенничества был выявлен в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии. Ректор учебного заведения был задержан.
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