СК задержал сотрудника компании "Томское пиво" по делу о мошенничестве

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Следователи задержали сотрудника компании "Томское пиво" по подозрению в мошенничестве с землей. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Томской области, четыре года назад подозреваемый, введя в заблуждение местного предпринимателя, сделал договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории Томска. На основании договора "Томское пиво" приобрело участки по заниженной стоимости, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате мошеннических действий предпринимателю был причинен ущерб в размере более 1 миллиона рублей.

Ранее мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, однако сам Кляйн не признал вину.

Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца. Он будет находиться под стражей до 13 января. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.