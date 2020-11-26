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Москва 24

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Происшествия

06:57

Ректора университета в Якутии задержали по делу о крупном мошенничестве

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Факт крупного мошенничества выявлен в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии. Ректор учебного заведения был задержан.

Как информирует сайт прокуратуры региона, руководство ВУЗа с 2016 года незаконно присвоило себе из бюджета 250 миллионов рублей. Уточняется, что деньги предназначались на обучение по различным специальностям 136 студентов. В реальности на бюджетных местах никто не обучался.

"Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели", – говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что с 2020 года проект финансировался по национальной программе "Образование".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". При этом фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями стал ректор университета.

"Органами предварительного расследования ректор университета задержан", – подтвердили в прокуратуре.

С 2016 года пост ректора якутского Арктического государственного агротехнологического университета занимает Иван Слепцов. Кроме того, он заседает в республиканском парламенте.

Ранее мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Позднее ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, однако сам Кляйн вину не признал.

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