Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве

22 декабря, 21:55
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 30, пунктом "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ, части 4 статьи 33, пунктом "ж, з" части 2 статьи 105 УК, Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
О задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова стало известно 22 декабря.
Позднее источник в правоохранительных органах в разговоре с ТАСС заявил, что следственные органы считают, что Гафуров причастен к подстрекательству к организации заказного убийства.
В образовательном учреждении отказались комментировать сообщения о его задержании. Гафуров занимает должность ректора с 2010 года. Также он является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: