Суд арестовал ректора КФУ по обвинению в убийстве

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по обвинению в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 30, пунктом "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ, части 4 статьи 33, пунктом "ж, з" части 2 статьи 105 УК, Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

О задержании ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова стало известно 22 декабря.

Позднее источник в правоохранительных органах в разговоре с ТАСС заявил, что следственные органы считают, что Гафуров причастен к подстрекательству к организации заказного убийства.

В образовательном учреждении отказались комментировать сообщения о его задержании. Гафуров занимает должность ректора с 2010 года. Также он является депутатом госсовета Татарстана с 1995 года.