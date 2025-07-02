Экс-замглавы Химок Минаев заочно арестован по делу о взятке

Фото: vk.com/Николай Минаев

Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего заместителя главы подмосковного городского округа Химки Николая Минаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции Минаева в Россию или после задержания бывшего заместителя главы Химок на территории страны.

Минаев был объявлен в розыск 27 июня. По версии следствия, в период с марта по июнь 2025 года экс-замглавы Химок получил от директоров нескольких фирм около 6 040 000 рублей за заключение муниципальных контрактов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

