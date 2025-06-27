Бывший замглавы Химок Николай Минаев объявлен в розыск

Фото: телеграм-канал "Николай Минаев. Химки"

Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД.

Мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Однако конкретное ее название не разглашается.

Ранее МВД объявило в международный розыск тестя российского актера Павла Прилучного Аршака Брутяна. Кроме того, он заочно арестован Басманным судом Москвы по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

До этого в розыск был объявлен Дмитрий Барыкин, который в период с 2018 по 2020 год находился на должности председателя городской думы Нижнего Новгорода. Сейчас он является гендиректором завода "Красный якорь".

