МВД объявило тестя актера Прилучного в международный розыск

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Тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян объявлен в международный розыск и заочно арестован по статье о незаконной организации и проведении азартных игр, сообщается в базе МВД РФ.

Заочный арест Брутяна, отца Зепюр Прилучной-Брутян, провел Басманный суд Москвы. Мужчину разыскивают по части 3 статьи 171.2 УК РФ, по которой ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее МВД объявило в розыск основательницу интернет-издания "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом), а также журналиста и блогера Александра Плющева (признан в РФ иноагентом). Уголовные статьи, по которым они разыскиваются, не уточняются.

До этого в розыск по статье УК был объявлен Дмитрий Барыкин, который занимал должность председателя городской думы Нижнего Новгорода в 2018–2020 годах. В настоящее время мужчина является генеральным директором завода "Красный якорь".