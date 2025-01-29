"Победа" подтвердила ложное срабатывание датчика в Boeing

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Ложное срабатывание датчика стало причиной посадки Boeing 737 авиакомпании "Победа", следующего рейсом DP992 по маршруту Дубай – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на перевозчика.

В компании уточнили, что пилоты посадили лайнер в штатном режиме.

Тем временем Южная и Московская межрегиональная транспортная прокуратура держит на контроле соблюдение прав пассажиров после вынужденной посадки самолета.

По данным московского управления ведомства, в самолете находился 181 пассажир, из которых 5 детей. Все они направлены в зал ожидания авиагавани для получения необходимых услуг и вылета в пункт назначения на другом самолете. При выявлении нарушений законодательства прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем, после этого он снизился и продолжил движение по маршруту. Лайнер совершил экстренную посадку в Астрахани. В это время на борту находились 188 человек, из которых шесть – члены экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.