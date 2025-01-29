Подавший сигнал бедствия Boeing совершил посадку в Астрахани

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Пассажирский Boeing 737 рейса Дубай – Москва совершил экстренную посадку в Астрахани. Об этом Москве 24 рассказал дежурный астраханского аэропорта.

Лайнер выполнял рейс DP992. Борт подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем, после этого он снизился и продолжил движение по маршруту.

Согласно данным ТАСС со ссылкой на авиационные службы, в результате ЧП никто не пострадал. Причиной вынужденной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация. Однако возгорания не произошло.

Всего на борту Boeing 737 находились 188 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Ранее сигнал бедствия подавал пассажирский Airbus A-321, когда летел над Кисловодском. Командир запросил экстренную посадку, после чего самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, изменил курс и совершил посадку в Минеральных Водах. Предварительно установлено, что причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.