Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах города.

В настоящее время ситуация на Каширском шоссе улучшилась: движение стало менее плотным по сравнению с прошлым часом. Однако на Дмитровском шоссе в сторону центра сохраняется значительное количество автомобилей, и движение идет со скоростью около 5–7 километров в час.

Чтобы сэкономить время в пути, стоит рассмотреть вариант пересесть на общественный транспорт. Если же поездка на машине неизбежна, рекомендуется заранее планировать маршрут и избегать загруженных участков дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.