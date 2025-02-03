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03 февраля, 09:15

Транспорт

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Сергей Собянин сообщил о продолжении установки новых павильонов для автобусных остановок

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

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С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах города.

В настоящее время ситуация на Каширском шоссе улучшилась: движение стало менее плотным по сравнению с прошлым часом. Однако на Дмитровском шоссе в сторону центра сохраняется значительное количество автомобилей, и движение идет со скоростью около 5–7 километров в час.

Чтобы сэкономить время в пути, стоит рассмотреть вариант пересесть на общественный транспорт. Если же поездка на машине неизбежна, рекомендуется заранее планировать маршрут и избегать загруженных участков дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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