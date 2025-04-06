В Москве начался фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни"

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В столице стартовал фестиваль кондитерского искусства "Вкус жизни", посвященный материнству и женственности. Об этом сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на главного внештатного специалиста по гинекологии московского департамента здравоохранения Веру Коренную.

С 7 по 20 апреля кондитеры и шеф-повара из свыше 30 известных гастрономических заведений Москвы создадут тематические десерты, посвященные идеям материнства, женственности и семьи. Гости смогут не только попробовать оригинальные десерты, выполненные в цветочных мотивах, но и узнать больше о социальном проекте "Стану мамой".

"В прошлом году Москва разработала и запустила уникальный проект "Стану мамой". Он обеспечивает поддержку жительницам столицы в их стремлении к будущему материнству и предоставляет широкие возможности – от диагностики до криоконсервации яйцеклеток в рамках полиса ОМС", – уточнила Коренная.

Она подчеркнула, что возраст напрямую влияет на уровень фертильности и играет ключевую роль в деторождении, поэтому крайне важно знать и контролировать показатели количества и качества яйцеклеток – овариальный резерв.

Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей.

В частности, предполагается расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого формата работы для беременных женщин и сотрудников с детьми, синхронизацию режимов работы детсадов с графиками работы родителей с помощью создания дежурных групп, поощрение успешных практик работодателей по поддержке работников в семейными обязанностями.

