Климатолог Семенов: климат Москвы изменится к концу XXI века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Климат в Москве изменится к концу XXI века – зимы станут теплее, а летом будут чаще появляться сильная жара и ураганы, сообщил исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

"Чтобы представить климат будущего в Москве, мы должны смотреть на юг – это Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар. По прогнозам климатических моделей, по агрессивному сценарию, если экономика продолжит развиваться за счет сжигания углеводородов, к концу века температура летом на европейской территории России вырастет примерно на 6–7 градусов", – рассказал он в беседе с Агентством "Москва".

Летние температуры, по его информации, за последние 30 лет уже выросли в среднем на 1,5 градуса. Зимы также стали мягче, из-за чего за 40–30 последних лет они стали теплее на 3–4 градуса. Поэтому, добавил Семенов, среднесуточные температуры зимой в столице могут оказаться в районе нуля, когда днем воздух будет немного прогреваться до плюсовых значений, а ночью – подмораживать.

Ранее другой климатолог предположил, что температура воздуха в столице летом в будущем может достигать 40 градусов. Это может произойти из-за климатических изменений, при этом станет больше рекордов тепла. Из-за длительной экстремальной жары в городе может вырасти численность южных насекомых и животных, в том числе черепах.

