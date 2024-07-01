"Мой район. Новости": тренировки проекта "Спортивные выходные" проведут на причалах Москвы

С 2 июля тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные" от департамента спорта Москвы и центра госуслуг "Мои документы" начнутся на столичных причалах. Их организуют в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Занятия можно будет посещать в пяти новых живописных местах: на причалах Нагатинского Затона, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережной Марка Шагала и в парке "Печатники". У водной глади опытные тренеры проведут уроки по двум популярным направлениям – йоге и танцам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

