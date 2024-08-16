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16 августа, 16:45

Технологии

Доля трафика YouTube в России упала почти на 20%

Доля трафика YouTube в России упала почти на 20%

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За последние несколько недель доля трафика YouTube в России снизилась почти на 20%. При этом операторы связи после замедления видеоплатформы отметили скачок в общем объеме трафика на 5−10%, а в регионах до 20%. Они объясняют это использованием VPN для получения доступа к платформе.

Между тем зрители Москвы 24 приняли участие в опросе, результаты которого показали, что примерно у трети респондентов YouTube по-прежнему продолжает работать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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