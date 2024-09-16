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16 сентября, 07:30

Общество

В России запретили продавать немаркированную одежду

В России запретили продавать немаркированную одежду

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В России запретили продавать немаркированную одежду. Соответствующие ограничения коснулись отдельных предметов спецодежды, спортивных и лыжных костюмов, брюк, юбок, рубашек, а также шарфов и галстуков.

С марта 2025 года этот список пополнится перчатками, головными уборами, носками, чулками, а также некоторыми видами косметики и бытовой химии. Как отметили в Минпромторге, такой запрет позволит бороться с незаконной продажей этих товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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