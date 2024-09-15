Вступил в силу запрет на продажу непромаркированной одежды в РФ

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В России с 15 сентября вступает в силу запрет на продажу немаркированной продукции легкой промышленности. Об этом сообщает РИА Новости.

Нововведение коснется брюк, костюмов, юбок, платьев, рубашек, спортивной одежды, верхней одежды и прочих элементов одежды. До сегодняшнего дня был разрешен оборот и вывод из оборота подобной продукции, если ее произвели или ввезли в РФ до 1 апреля 2024 года.

Ранее Роскачество обнаружило нарушения в изготовлении 61% школьной одежды. По данным ведомства, форма не отвечает требованиям технических регламентов о безопасности. В частности, Роскачество проверило 26 образцов брюк для мальчиков.

По словам экспертов, на подделку чаще всего можно наткнуться при покупке одежды, обуви, парфюмерии и аксессуаров. Определить контрафакт на глаз неподготовленному человеку часто практически невозможно. Поэтому при выборе товара стоит ориентироваться на отзывы и читать статьи о проверке на подлинность.