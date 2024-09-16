"Техно": москвичам объяснили, как обезопасить себя во время онлайн-шопинга

Для покупки товаров или услуг онлайн интернет-сервисы требуют предоставить персональные данные. Чтобы защитить их от утечки, эксперты советуют завести резервную электронную почту, которая будет использоваться только для регистрации на порталах или для оплаты товаров. Кроме того, не стоит оставлять личную информацию на сомнительных ресурсах.

Также важно использовать сложные пароли, не повторять их для разных учетных записей и включать двухфакторную аутентификацию. Подробнее – в программе "Техно".