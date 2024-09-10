Глава МВД Колокольцев: доля киберпреступлений превышает 40% от общего количества

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Число киберпреступлений продолжает расти, их доля превышает 40%. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, мошенники используют методы социальной инженерии и другие технологии, чтобы манипулировать потерпевшими и получать доступ к их счетам. Как отметил глава ведомства, особое внимание необходимо направлять на вопросы нелегальной миграции.

"Постоянно держите в поле зрения состояние межнациональных отношений. Сфера очень тонкая. Мы видим, что попытки деструктивных сил раскачать ситуацию внутри страны, используя этноконфессиональный фактор, не прекращаются", – цитирует Колокольцева РИА Новости.

Между тем генпрокурор России Игорь Краснов рассказал о подготовке законопроектов, связанных с ужесточением ответственности за киберпреступления. Он указал, что в Госдуме обсуждается еще один законопроект – о криминализации нелегального оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок для их распространения.

Кража конфиденциальных данных частных лиц стала одним из самых распространенных последствий кибератак, сообщают СМИ. Так, ее доля в I квартале 2024 года выросла до 72%, тогда как за январь – март 2023-го она составляла 59%.

