Фото актера Юры Борисова использовали для рекламы банка спермы в США

Фото: x.com/brotherts

Фотография российского актера Юры Борисова, ставшего известным за рубежом после фильма "Анора", появилась в рекламе банка спермы в США. Рекламный баннер из Лос-Анджелеса опубликован в соцсети X.

На плакате рядом с фотографией актера размещен рекламный слоган.

"Хочешь, чтобы твой ребенок выглядел как Юра Борисов из "Аноры"? Мы здесь, чтобы помочь тебе", – написано на рекламном щите.

Действительно ли такой баннер размещен в США и знает ли актер, что его фотография используется в рекламе банка спермы, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Борисов номинирован на премию BAFTA за роль в "Аноре". Он дебютирует в номинации

"Лучший актер второго плана". Кроме Борисова, в числе кандидатов значатся Киран Калкин (фильм "Настоящая боль"), Кларенс Маклин ("Синг-Синг"), Эдвард Нортон ("Совершенный незнакомец"), Джереми Стронг ("Ученик") и Гай Пирс ("Бруталист").