Названы главные современные селебрити-краши у россиян в 2024 году

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Контентная платформа Дзен опубликовала рейтинг звезд в 2024 году и рассказала, откуда россияне узнают про жизнь знаменитостей.

По данным онлайн-опроса, лидером среди опрошенных женщин стал актер Юрий Борисов – его выбрали 21% респонденток. При этом 12% опрошенных мужчин назвали любимой селебрити актрису Юлию Снегирь.

В женский рейтинг популярных знаменитостей также вошли актер Рузиль Минекаев (9%), музыкант XOLIDAYBOY (5%), актеры Владимир Машков (4%) и Павел Деревянко (3,5%). Мужчины назвали в качестве любимых звезд певиц Люсю Чеботину (9,3%) и Клаву Коку (9%), актрису Дарью Мороз (5,1%), исполнительницу Полину Гагарину (4,5%).

Исследование показало, что у большей части россиян нет безусловных фаворитов среди звезд, так ответили 42% мужчин и 27% женщин. В отличие от мужчин, женщины часто указывали, что все лидеры мнений "по-своему хороши". Такой вариант выбрали 9,8% опрошенных респонденток и никто из опрошенных мужчин.

Отвечая на вопросы о получении информации о жизни знаменитостей, треть россиян (29%) сообщили, что следят за такими новостями в новых медиа. Еще 26% респондентов сказали, что узнают о шоу-бизнесе из публикаций на контентных платформах и в агрегаторах новостей, 23% – из соцсетей. Среди популярных источников информации о звездах – материалы в lifestyle-изданиях и традиционных СМИ (17%), а также общение с друзьями и родственниками (10%).

Больше всего из публикаций, согласно результатам исследования, россиян интересуют творчество знаменитостей. Так ответила треть опрошенных. На втором месте оказались новости личной жизни (26%), на третьем – скандальные события, связанные с лидерами мнений (25%). В меньшей степени респонденты заинтересованы в интервью звезд (10%) и их биографии (9%).

Опрошенные подчеркнули, что самым интересным направлением шоу-бизнеса для них является киноиндустрия. Такой ответ дали 60% респондентов. Также 50% заявили, что чаще всего взаимодействуют с контентом о музыкальной индустрии, еще 35% – о представителях телеиндустрии и ее событиях. При этом контент о блогерах интересует лишь 25,8% опрошенных.

Ранее стало известно, что Борисов номинирован на премию актерской гильдии США SAG Awards за роль в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Актер может получить награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Церемония награждения запланирована на 23 февраля.