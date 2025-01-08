Актер Юра Борисов номинирован на премию актерской гильдии США за роль в "Аноре"

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Российский актер Юра Борисов был номинирован на премию актерской гильдии США SAG Awards за роль в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Об этом сказано на сайте организации.

Борисов может получить награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Сам фильм также представлен в номинации "Лучший актерский состав". Кроме того, в этой категории значится кинокартина "Боб Дилан: Никому не известный", "Конклав", "Эмилия Перес" и мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Церемония награждения запланирована на 23 февраля.

"Анора" также стала фаворитом гонки за премию "Оскар". При этом фильм уже завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. В картине сыграли Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Вручение премии пройдет 2 марта 2025 года, а номинантов объявят только 17 января.

