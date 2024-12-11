Mash: актер Юрий Борисов получил 51 штраф за нарушение ПДД

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Российский актер Юрий Борисов получил 51 штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД), стоимость которых составила почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По некоторым данным, Борисов владеет с 2020 года машиной Mitsubishi Outlander, на которой зафиксировано 12 штрафов за превышение скорости. Кроме того, актер на данном автомобиле 6 раз парковался в неположенном месте, 21 раз нарушал правила дорожной разметки и проехал на красный светофор. Также Борисов несвоевременно оплачивал парковку.

Однако, как сообщает Mash, актер уже оплатил штрафы, кроме одного.

Недавно Борисова номинировали на премию "Золотой глобус" за лучшую роль второго плана в драматическом фильме "Анора". Вместе с ним номинантами в категории стали Киран Калкин, сыгравший в кинокартине "Настоящая боль", Гай Пирс из "Бруталиста", Эдвард Нортон – "Совершенный незнакомец", Джереми Стронг – "Ученик" и Дензел Вашингтон – "Гладиатор".

