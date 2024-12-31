Сервис краткосрочной аренды парковочных мест заработает в Москве в 2025 году

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Сервис для краткосрочной сдачи в аренду парковочных мест заработает в Москве в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В кластере "Ломоносов", площадке программы пилотного тестирований инноваций департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, завершается тестирование паркингшеринга от компании "Парковки Москвы". Это мобильное приложение на основе искусственного интеллекта, с помощью которого владельцы могут сдавать в аренду пустующие парковочные места", – указало ведомство.

По словам руководителя компании Сергея Капчука, собственник места может предоставить его в почасовую или поминутную плату. Как он считает, это решит проблему нехватки мест для парковки и поспособствует реновации дворов.

Проект предлагает подключать приложение к стоянкам в жилых домах.

"Преимущества автоматизированной модели в том, что интеллектуальный подбор позволяет собственнику упростить поиск арендаторов. А арендатор получает возможность быстро бронировать место и легко находить его на парковке", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

