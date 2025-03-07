Польский волейбольный клуб "Сувалки" снялся с турнира в Дубае из-за россиян

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Польский волейбольный клуб "Сувалки" отказался участвовать в международном турнире NAS Sports Tournament в Дубае из-за россиян. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении сказано, что "Сувалки" перед вынесением своего решения проконсультировался с партнерами команды, Польской ассоциацией волейбола и национальной лигой. Причиной стало участие клубов, которые представляют Россию.

"Наше решение является выражением солидарности и последовательным соблюдением правил, принятых Польской ассоциацией волейбола", – отметили представители "Сувалки".

Генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказывал "Спорт-Экспрессу", что в турнире, который пройдет с 12 по 20 марта, примут участие московская команда "Динамо" и клуб "Нова" из Новокуйбышевска.

При этом, как он утверждает, команды будут представлены не под своими названиями. Вместо этого за ними будут закреплены спонсоры для формирования призового фонда.

В 2022 году Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняли решение отстранить национальные сборные России и Белоруссии, а также клубные команды и официальных лиц от участия во всех международных соревнованиях, в том числе по пляжному и снежному волейболу.

