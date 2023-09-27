Швеция отказалась допустить юношескую сборную РФ среди футболисток до чемпионата Европы

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Организаторы чемпионата Европы 2024 года по футболу в Швеции, который проводится среди девушек до 17 лет, отказались допустить российскую сборную до участия в матчах. С заявлением выступил Шведский футбольный союз.

Уточняется, что финал чемпионата запланирован на май следующего года.

"По мнению правления федерации, сборная Швеции (взрослая и молодежная) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом", – передает ТАСС сообщение пресс-службы объединения.

В Союзе подчеркнули, что будут придерживаться позиции, которая ранее была принята Шведской спортивной конфедерацией совместно с олимпийским комитетом страны и спортивными федерациями. Она заключается в том, что спортсменам из РФ и Белоруссии запрещается участвовать в международных состязаниях, пока продолжается спецоперация на Украине.

"Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию", – резюмировали представители Союза.

Ранее исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В объединении заявили, что спортсмены должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.

Представители Союза отметили, что несовершеннолетних нельзя лишать возможности соревноваться в международном футболе из-за конфликта на Украине. Исполком уже обратился в администрацию UEFA с просьбой предложить решение, которое позволило бы восстановить юношеские сборные России.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года.



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