Президент UEFA подтвердил отстранение взрослых сборных РФ от соревнований до окончания СВО

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Взрослые российские футбольные сборные будут отстранены от участия в международных турнирах до окончания специальной военной операции, сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин.

По его словам, таким образом UEFA показывает свое стремление выступить против насилия и агрессии. Эта позиция будет сохраняться до тех пор, пока не закончатся военные действия и мир не будет восстановлен, добавил он.

При этом Чеферин подчеркнул, что, запрещая детям участвовать в соревнованиях, Союз европейских футбольных ассоциаций не только не признает и не поддерживает фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминирует их.

"Предоставляя возможность играть и соревноваться со своими сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и лучшим будущим", – добавил Чеферин.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В объединении заявили, что спортсмены должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.

Представители Союза отметили, что несовершеннолетние не должны быть лишены возможности соревноваться в международном футболе из-за конфликта на Украине. Исполком уже обратился в администрацию UEFA с просьбой предложить решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков).

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

18 сентября Чеферин заявил, что российские клубы и сборные смогут вернуться в соревнования под эгидой Союза только после окончания спецоперации на Украине.



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