27 сентября, 13:58Спорт
РФС обсудит с UEFA условия и детали участия юниорских команд в соревнованиях
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Российский футбольный союз обсудит с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) детали участия юниорских сборных в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на РФС.
Допуск российских юниорских сборных в РФС назвали важным шагом к возвращению России к официальным международным матчам.
Также в Союзе пообещали продолжить диалог с UEFA о возвращении российских клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям.
Ранее стало известно, что исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. В объединении заявили, что спортсмены должны участвовать в матчах в течение настоящего сезона.
Представители Союза отметили, что несовершеннолетние не должны быть лишены возможности соревноваться в международном футболе из-за конфликта на Украине. Исполком уже обратился в администрацию UEFA с просьбой предложить решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков).
FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
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