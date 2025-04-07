Тысячи москвичей пробежали весенний забег "Апрель", несмотря на непогоду

В Лужниках прошел традиционный забег "Апрель". Несмотря на зимнюю погоду и ветер, участие приняли 6 тысяч человек. Участникам предстояло преодолеть снежную пятерку, и трассу специально подготовили перед стартом.

Лучшее время среди женщин показала Алла Сидорова – 16 минут и 55 секунд. Победителем среди мужчин стал Иван Панферов с результатом 14 минут и 56 секунд. Участники отметили, что снег не стал преградой, а настроение оказалось по-настоящему весенним.

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