Международная федерация лыжного спорта признала решение о допуске спортсменов из РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) признала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам.

"Все спортсмены, имеющие право запросить нейтральный статус в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, должны сделать это, отправив электронное письмо в FIS. Спортсмены могут участвовать в соревнованиях, включенных в календарь FIS, только в индивидуальном и нейтральном качестве", – говорится в заявлении федерации.

В FIS подчеркнули, что при этом спортсмены не могут участвовать в соревнованиях по командной классификации.

Кроме того, вспомогательный персонал должен соответствовать аналогичным критериям. Аккредитация может быть предоставлена только лицам, занимающим высокоуровневые медицинские или технические должности.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. В частности, по его словам, российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и гимном.

Тем временем в Норвегии уже выразили разочарование данным решением CAS. Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Туве Дюрхауг отметила, что точка зрения Норвегии по данному вопросу "остается твердой".