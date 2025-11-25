РИА Новости: в России будет семь сокращенных рабочих недель в 2026 году

Фото: 123RF.com/imagesource

Россиян ожидает семь коротких рабочих недель в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одной компании по подбору сотрудников.

Все сокращения связаны с проведением праздников, уточнили эксперты. В частности, в феврале россияне будут отдыхать три дня – с 21-го по 23-е число, в честь Дня защитника Отечества, а затем работать четыре дня – с 24-го по 27-е число.

Следующая укороченная рабочая неделя наступит в марте – она продлится с 10-го по 13-е число, а в апреле она запланирована на конец месяца – с 27-го по 30-е число.

Май принесет еще одну короткую неделю с 12-го по 15-е число, а июнь – с 8-го по 11-е число.

Кроме того, 4 ноября и 31 декабря 2026 года будут выходными днями. Причем в ноябре трудовая неделя будет разделена на две части и продлится всего четыре дня. В декабре же работать придется всего три дня.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб обратила внимание россиян на то, что каждый третий день будет выходным в 2026 году.

Официальных выходных и праздничных дней запланировано 118. Если сложить их с 28-дневным оплачиваемым отпуском, то фактически россияне будут работать всего на 3,5 месяца больше, чем отдыхать.

