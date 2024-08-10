Суд в Москве назначил напавшему на контролера штраф в 159 тысяч рублей

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10 августа, 16:15

Происшествия

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Сотрудники метрополитена остановили пассажирку, которая не оплатила проезд. В это время молодой человек начал записывать действия сотрудников на видео, вести себя агрессивно и распускать руки. В результате и безбилетнице, и нападавшему удалось сбежать. Через некоторое время этого же молодого человека опять остановили в метро, чтобы проверить билет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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