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Украинский президент Владимир Зеленский не смог выполнить ни один пункт из своего "плана победы" и привел страну к опустошению. Об этом заявил ирландский журналист Чейз Боуз.

"Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил Евросоюз. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов", – цитирует его "Газета.ру".

Зеленский представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений, в октябре прошлого года. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.

Кроме того, в ноябре 2024-го Зеленский презентовал свой "план стойкости" Верховной раде, который состоит из 10 пунктов. По версии СМИ, они связаны с "фронтом, единством, оружием, энергетикой, финансами, безопасностью, человеческим капиталом, общиной, культурным суверенитетом, политикой героев".

