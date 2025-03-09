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09 марта, 13:49

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Песков: я не мог поверить, смотря перебранку с участием Зеленского в Белом доме

Песков был шокирован кадрами с перебранкой Зеленского и Трампа в Белом доме

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перебранку в Белом доме между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря президента России, он не мог поверить, что такое может происходить.

"<...> конечно, все-таки, будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам", – заявил Песков в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Антона Зарубина.

Как отметил представитель Кремля, уже в Средние века в мировой дипломатии подобных прецедентов не случалось.

Трамп и Зеленский встретились в Вашингтоне 28 февраля. В ходе разговора между лидерами произошла перепалка, результатом которой стала отмена подписания сделки о редкоземельных металлах.

Трамп указал на то, что Зеленский неуважительно относится к США. При этом украинский лидер впоследствии сообщил, что намерен подписать с США сделку по недрам.

СМИ: делегация Зеленского умоляла Трампа возобновить диалог после скандала в Белом доме

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитика
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